Straniero in manette per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

Un cittadino algerino di 55 anni residente in Francia è stato arrestato nella serata di ieri dagli agenti della in servizio alla Polizia di frontiera del Traforo Monte Bianco.

Lo straniero è accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: tentava di entrare in territorio francese "a bordo di un’autovettura con il proprio figlio ed un suo connazionale - si legge in una nota della Questura di Aosta - non in regola con le norme di ingresso e soggiorno negli stati appartenenti all’area Schengen".

All'algerino è stata sequestrata l’autovettura; lui sarà sottoposto a giudizio per direttissima presso il Tribunale di Aosta.