Halloween ubriacata sette denunciati

Controllo con etilometro e, nell'articolo, i nuovi apparati in dotazione all’Arma dei Carabinieri.

Diversi i posti di controllo effettuati nei punti nevralgici del territorio, ove si registrava il maggior concentramento di giovani in festa, al fine di scongiurare gli episodi di incidenti stradali determinati dall’eccesivo uso di bevande alcoliche.

Sono stati sottoposti ad accertamento del tasso alcolemico, mediante l’utilizzo di pretest ed etilometro, numerosi giovani, sette dei quali sono risultati positivi, con valori - in alcuni casi – maggiori del doppio consentito dalla legge.

Ferma e risoluta è stata la risposta dei militari dell’Arma per arginare un fenomeno che, negli ultimi tempi, ha assunto una connotazione rilevante: diversi gli incidenti, che negli ultimi periodi hanno coinvolto giovani, anche neopatentati, con traumi importanti.

Risolutivo e tempestivo è risultato inoltre l’intervento dei Carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile di Aosta in Piazza della Repubblica, dove un ragazzo 38enne aostano, dopo una lite con un coetaneo per motivi sentimentali, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama di 5 cm.

La vittima, medicata sul posto da personale del 118, ha riportato solo un lieve taglio al dito della mano destra, senza bisogno di ulteriori cure mediche. Per il ragazzo scatterà la denuncia per il reato di porto di armi / oggetti atti a offendere e lesioni personali aggravate.