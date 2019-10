Patteggia ed esce dal carcere il giovane che ha tentato una rapina a St-Marcel

Processato per direttissima, ha patteggiato un anno e dieci mesi di carcere e 400 euro di multa per tentata rapina Mohamed Amine Boughrara, 29enne tunisino residente ad Aosta, dipendente stagionale nel settore della ristorazione.

Il giovane era stato arrestato dai carabinieri domenica sera, dpo che aveva inseguito con un coltello da cucina quattro ragazzi di Saint-Marcel intimando loro di consegnarli i soldi. Ai giudici del tribunale di Aosta Boughrara ha detto di aver agito in stato di ebbrezza e di non ricordarsi quanto avvenuto. I carabinieri lo avevano rintracciato meno di 45 minuti dopo i fatti a bordo della sua auto, in stato confusionale. Il tribunale ha convalidato l'arresto disponendo nel contempo la scarcerazione dell'imputato con obbligo di firma. Già noto alle Forze dell'ordine per guida in stato di ebbrezza, il tunisino era difeso dall'avvocato Pierluca Benedetto, del foro di Aosta. L'accusa era rappresentata dal pm Eugenia Menichetti.