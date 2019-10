Donnas: Riapre monco l’ambulatorio medico comunale monco

Soddisfazione e delusione è un tutt’uno nel gruppo consiliare Partecipazione di Libertà che annuncia la riapertura l'ambulatorio medico perché “manca un pezzo”. Spiegano i consiglieri di opposizione: Fabio Marra, Lea Costabloz, Annalisa Fantolin, “finalmente si è concluso, dopo 8 anni, l’iter progettuale dell’ambulatorio medico avviato già la scorsa legislatura nel 2011. Termineranno quindi i disagi agli utenti di questi mesi. Spiace però che si presenti oggi, rispetto al progetto iniziale, un ambulatorio notevolmente ridotto”.

In origine era previsto un ulteriore zona al posto della vecchia autorimessa e quindi la creazione di ulteriori locali da poter dedicare ad ambulatori medici così da poter creare un servizio di continuità assistenziale con tutti i medici di famiglia presenti sul territorio, come nel caso dell’ambulatorio di Verrès. “ Quel modello – speiga Fabio Marra - permette ai cittadini di rivolgersi, se il proprio medico non è di turno, anche ad uno degli altri medici associati: un ottimo servizio per i cittadini!”.