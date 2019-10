Saint Christophe: Pane nero e castagne per una grande festa di solidarietà

Era davvero affollata di genitori e nonni, bambini l’area verde ed il parco giochi di ProuBarbelleun, a Sorreley, per la tradizionale castagnata organizzata in collaborazione dall’amministrazione comunale, la Biblioteca e la Parrocchia l’Associazione Alpini, il Comitato del forno, le scuole, la Polisportiva, il Carnaval di Sorreley, le mamme e nonne con le loro torte.

Sono stati arrostiti 140 chili di castagne e cotti nel forno comunale più di 400 pani neri della tradizione, dolci e salati. La giornata, dedicata alla ricerca sul cancro e l’Airc, ha fruttato oltre 4.100 euro che saranno destinante alle attività di per combattere il cancro, di assistenza ai malati oncologici e alle loro famiglie.

“Quando si vede un riscontro positivo a iniziative come questa - commenta il sindaco Paolo Cheney – dobbiamo esprimere la soddisfazione per come, a Saint-Christophe, le associazioni e la popolazione intera si facciano coinvolgere in giornate di sana socializzazione e partecipazione solidale”.