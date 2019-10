Aosta: Appalto luci pubbliche nel caos, ditta Heresaz lascia, la seconda in gara è in amministrazione giudiziaria

Sempre più impianti di illuminazione pubblica nel centro storico di Aosta necessitano di interventi urgenti ma da mesi zone come via Avise e Malherbes sono al buio perchè l'impresa Heresaz, appaltatrice per il Comune di Aosta del servizio di manutenzione della rete dei lampioni e delle luci sospese, sta viaggiando con il freno tirato, anzi è in procinto di rescindere il contratto.

"Abbiamo avuto due incontri con i titolari dell'impresa - spiega l'assessore comunale all'illuminazione pubblica, Andrea Paron - ma sono irremovibili circa l'intenzione di lasciare quanto prima il lavoro ad altri".

Altri sarebbero l'impresa di Reggio Calabria giunta seconda nella gara d'appalto, ma c'è un problema: la ditta calabrese è in amministrazione giudiziaria su richiesta della Questura reggina e pertanto, sottolinea ancora Paron "i nostri uffici stanno vagliando con attenzione sia la situazione gestionale amministrativa dell'impresa in questione, sia i requisiti delle altre aziende che hanno concorso all'appalto". Intanto, sempre più vie cittadine restano al buio.