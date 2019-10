Gressan: In corso i lavori per manutenzione acquedotto frazione Moline

Approfittando dei lavori di adeguamento alla rete di distribuzione dell’energia elettrica eseguiti dalla DEVAL in Frazione Moline, l’amministrazione comunale ha inteso svolgere degli importanti lavori di manutenzione all’acquedotto.

“E’ stata una buona occasione per ottimizzare lo scavo che la Deval sta operando nel nostro comune, - sottolinea il Sindaco Michel Martinet - in questo modo riusciamo a sostituire una vecchia conduttura idrica con una moderna tubatura in PVC; allo stesso tempo, abbiamo realizzato due nuovi pozzettoni ai quali le private abitazioni possono allacciarsi".

L'intervento permetterà l'erogazione di un servizio di erogazione dell’acqua più efficiente e per l’amministrazione comunale, la possibilità di essere facilitata nelle operazioni di lettura dei contatori.

"Riteniamo che la sinergia tra enti sia fondamentale per ciò che riguarda le risposte da dare alla cittadinanza perché in tal modo, si risparmiano risorse, e si ottimizzano i tempi di chiusura delle strade", da commnetato Martinet ringraziando agli operai comunali "che malgrado il tempo decisamente sfavorevole, hanno continuato imperterriti a svolgere un lavoro delicato e tutt’altro che semplice”