I gressaen increduli per la morte di Andrea Susanna

"Ancora non sembra vero, non riesco a credere che Andrea non ci sia più"; "non ho parole per questa tragedia che ci sconvolge tutti", hanno scritto due colleghi di Andrea Susanna sul suo profilo Facebook e come loro tanti altri hanno esternato il loro cordoglio sui social.

Il 46enne Vigile del fuoco, musicista e atleta di Gressan è morto nel primo pomeriggio di lunedì per i gravi traumi riportati dopo essere precipitato in parapendio in una zona montuosa sopra il lago Verney al Colle Piccolo San Bernardo, nel comprensorio di La Thuile.

Le ultime foto postate su Fb da Andrea Susanna risalgono a poche ore prima della sua morte: nel pomeriggio di domenica 13 ottobre i Tamtando, nota e apprezzata band aostana di percussionisti in cui il vigile del fuoco suonava da anni si sono esibiti in concerto all'Arco d'Augusto e lui ha pubblicato alcuni scatti; momenti di festa e condivisione, "in cui nessuno avrebbe mai potuto lontanamente immaginare cosa sarebbe successo il giorno dopo", ha commentato un musicista. E un altro amico ha scritto: "Non potevamo sapere che non ti avremmo mai più rivisto, ora possiamo solo piangerti".

Da martedì mattina in centinaia tra colleghi, amici e parenti del pompiere si sono stretti al dolore della moglie, Monica Masiero e dei due figli. Le esequie del Vigile del fuoco saranno celebrate giovedì 17 ottobre alle ore 11, nella chiesa parrocchiale di Gressan.

Andrea frequentava una scuola di parapendio con alcuni colleghi ed era con loro che si stava addestrando. Secondo i testimoni che hanno assistito impotenti all'incidente, il pompiere è precipitato a terra per un ventina di metri, compiendo due avvitamenti. Il volo era cominciato da poco: aveva percorso appena una quindicina di metri quando la vela del parapendio si è chiusa improvvisamente, avvolgendolo senza scampo.