Avviata prevendita skipass regionale

Fino al 31 ottobre sarà possibile acquistare lo skipass regionale RESIDENTI a TARIFFA PROMOZIONALE.

Particolari agevolazioni vengono riconosciute ai residenti under 18

Possibilità inoltre per i residenti di acquistare lo skipass stagionale regionale feriale valido dal lunedì al venerdì (escluso sabato, domenica festività infrasettimanali, dal 21/12 al 06/01 e dal 22/02 al 01/03).

Sarà possibile acquistare gli abbonamenti stagionali presso:

Pila– Biglietteria partenza Telecabina Aosta Pila

dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00.

Courmayeur Mont Blanc Funivie – fino al 27/10 dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00. A partire dal 28/10 al lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30

Skyway Monte Bianco – tutti i giorni dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00

Monterosa – Biglietterie di Champoluc, Stafal e Champorcher . Gli orari di apertura sono consultabili sul sito www.visitmonterosa.com/orari-<wbr></wbr>di-biglietteria/

La Thuile – presso le biglietterie dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.30

Gli sportelli delle banche convenzionate (Unicredit Banca, Banca Sella, Banca di Credito Cooperativo Valdostana) con la possibilità di pagarli in 6 rate mensili senza interessi (sino al 30 novembre)

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare agli uffici di Skipass Valle d’Aosta. tel. 0165 238871 dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30.

Nuovo Skipass giovani per incoraggiare i ragazzi a mettere gli sci e ad avvicinarsi al mondo della montagna

Il Governo regionale e l’Associazione valdostana impianti a fune concretizzano il progetto dedicato ad un nuovo skipass giovani.

Da lunedì 7 ottobre, con l’inizio della vendita degli stagionali 2019/20, è infatti possibile acquistare anche il nuovo skipass per i ragazzi residenti, fino a 18 anni, a prezzo agevolatoLa nuova proposta modifica la tariffazione attualmente in vigore per i giovani valdostani, prevedendo un costo dello stagionale pari a 50 euro per tutte le fasce d’età fino ai 18 anni (nati dopo il 31/10/2001).

Una novità tanto attesa che permetterà alle famiglie valdostane di aderire, attraverso lo skipass giovani, ad un progetto che consentirà ai giovani di avere una maggiore possibilità di praticare lo sci alpino e lo sport in montagna. Il progetto si svilupperà, attraverso un’azione di sistema ampia e strutturata, coinvolgendo tutti gli attori e gli operatori coinvolti del sistema dello sci valdostano.

Gli Assessorati competenti, insieme con AVIF-Associazione valdostana impianti a fune, ASIVA e Associazione valdostana Maestri di sci, presenteranno nel mese di novembre il progetto alla popolazione.

Lo stagionale potrà essere acquistato presso le biglietterie delle singole stazioni