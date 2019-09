Verrès: Un corso per l’utilizzo del defibrillatore nello sport dilettantistico

Una norma del 2013 fissa le linee guida in merito alla presenza e all’utilizzo del defibrillatore nelle manifestazioni sportive dilettantistiche; tra le prescrizioni è previsto che per l’utilizzo dell’apparecchio da parte di personale non sanitario è necessario un apposito brevetto.

Per conseguire o rinnovare l’abilitazione (il brevetto ha scadenza biennale) la Scuola di formazione sportiva regionale in collaborazione con il Centro sportivo Libertas della Valle d’Aosta organizza in corso Blsd, che è l'acronimo di Basic Life Support and Defibrillation, ovvero primo soccorso con l'impiego di defibrillatore.

Il corso, sia per l’utilizzo pediatrico che per adulti, si terrà giovedì 10 ottobre a Verrès, nei locali dell’Impianto The Studio, via Circonvallazione 159, le iscrizioni vanno effettuate entro venerdì 4 ottobre. Sono in programma due sezioni: una per il conseguimento del brevetto ed una seconda per il rinnovo. Per informazioni ed iscrizioni telefonare al numero 3478804318.