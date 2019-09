Aumento tariffe Telco: fino a e +39% fisso e + 56% mobile, ma le offerte sono più ricche

Rispetto a un anno fa le offerte per rete fissa con chiamate gratis convengono soprattutto il primo anno, ma dopo i canoni salgono (in media del 2,35%). Invece i pacchetti con chiamate a pagamento risentono di un’impennata dei prezzi già nei primi 12 mesi (+19,71%), con rincari che si trasformano in salasso nel lungo periodo (in media +32,37%). Sul fronte della telefonia mobile, svanito l’ “effetto Iliad”, i prezzi tornano a crescere, ma le offerte sono nel complesso molto ricche soprattutto di GB e sms. L’ultimo studio SosTariffe.it ha stimato la variazione di prezzi tra settembre 2018 e agosto 2019. Ecco cos’è cambiato

Come sono cambiate le tariffe telefoniche nel corso dell'ultimo anno? Per quanto riguarda la telefonia fissa, sono sempre più rari i pacchetti di fibra con chiamate a pagamento, e i prezzi medi nel primo anno di attivazione crescono. È molto più facile viceversa, reperire sul mercato le offerte con chiamate gratis, i cui costi sono in calo.

Ormai tramontati i pacchetti con solo internet casa , mentre l'ADSL è ormai più cara della fibra ottica. Sul fronte delle tariffe per telefonia mobile i pacchetti diventano sempre più ricchi, soprattutto di GB, ma crescono anche i relativi costi (+ 33,7%). L'ultimo studio SosTariffe.it ha analizzato le variazioni dei canoni mensili medi delle offerte internet casa e mobile nel corso dell'ultimo anno.

Internet da rete fissa: con chiamate gratis conviene, soprattutto il primo anno

L'indagine SosTariffe.it ha preso in considerazione le principali offerte internet per casa distinguendo tra i vari tipi di tecnologia offerta (fibra FTTH, fibra FTTC e ADSL) e tra pacchetti con chiamate gratis e con chiamate a pagamento.

I prezzi dello studio sono relativi sempre ai nuovi clienti, cioè a coloro che hanno sottoscritto da poco una nuova offerta. I costi medi sono ricavati dalle condizioni delle offerte commercializzate dai principali operatori telco ad agosto 2019 e settembre 2018. Se teniamo conto delle offerte con chiamate gratis, ci accorgiamo che i prezzi per il primo anno di attivazione sono calati, in media del 3,41%.

Il canone medio per i primi 12 mesi infatti, comprensivo di tutti i costi obbligatori e le promozioni, nel 2019 ha in media un prezzo lievemente più basso. Ma se consideriamo il canone mensile standard, superato il primo anno, i costi in realtà sono cresciuti (in media del 2,35%). Soprattutto per l'ADSL.

Se guardiamo solo al primo anno dall'attivazione, conviene la fibra FTTH, la più veloce, calata dal 2018 del 3,09% (da 30,13 euro dello scorso anno a 29,20 di questo). Altrettanto economico è il primo anno di abbonamento con la fibra FTTC, il cui prezzo è sceso sempre del 3,09% (da 30,13 a 29,20 euro).

Le meno convenienti in generale, almeno per il primo anno, sono le offerte ADSL (tuttavia in calo del 4,05%): mentre il costo medio nel 2018 era di 31,89 nel 2019 siamo a 30,60 euro.

Se invece consideriamo i prezzi nel lungo periodo, ovvero il canone mensile standard delle stesse tariffe, con chiamate gratis, superato il primo anno dall'attivazione, ci accorgiamo come in realtà i prezzi siano saliti. È cresciuto di poco (solo l'1%) il costo dei pacchetti con fibra FTTH, che nel 2018 costavano 28,91 e ora sono saliti a 29,20 euro.

Va ancora peggio a chi ha sottoscritto un pacchetto sempre con chiamate gratis ma con fibra FTTC. In questo caso i rincari sono del 1,88%: dai 28,66 euro del 2018 si sale a 29,20. È un vero e proprio salasso per gli utenti con ADSL (qui i rincari sono addirittura del 4,17%) passati dai 29,28 dello scorso anno ai 30,50 euro del 2019.