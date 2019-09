Verres: Il Centro anziani riperde l'attività nel segno dello Yoga

Il Centro d’Incontro è una struttura di servizio territoriale a livello comunale e costituisce un luogo di incontro sociale, culturale e ricreativo, con particolare riferimento alle persone anziane per prevenire situazioni di isolamento e di emarginazioni.ipartono le attività presso il Centro Anziani e si riparte dal corso di Yoga.

Il Centro d’Incontro è una struttura di servizio territoriale a livello comunale e costituisce un luogo di incontro sociale, culturale e ricreativo, con particolare riferimento alle persone anziane per prevenire situazioni di isolamento e di emarginazioni.

Al Centro possono iscriversi i residenti a Verrès e non cin più di 55 anni; i he abbiano raggiunto il limite di età non inferiore ai 55 anni; i pensionati diretti e indiretti che abbiano compiuto i 50 anni di età; le persone inabili.

Alle attività potranno partecipare gli iscritti al Centro.





Le iscrizioni hanno validità annuale, corrispondente all’anno solare; possono essere effettuate in qualsiasi momento dell’anno presso il Centro, con scadenza, comunque, al 31 dicembre dell’anno di riferimento.

Sono previste molteplici iniziative:

Attività di animazione (Giochi, giochi di carte, ecc..);

Attività ricreative e culturali (feste a tema, pranzi sociali, ecc..);

Gite turistico-culturali e Soggiorni climatici/cure termali;

varie iniziative di carattere ricreativo, sociale, assistenziale, culturale e sanitario nell’ottica della multidisciplinarietà e della partecipazione attiva dell’utenza.

L'attività riprende con un corso di yoga.