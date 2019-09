Ladri di biciclette in azione ad Aosta

Tre biciclette sono state rubate la notte scorse in tre diverse zone di Aosta. Valore del bottino poco più di mille euro in tutto ma al di là del disagio subìto dai legittimi proprietari delle bici il raid dei ladri 'scombina' negativamente l'ottimo trend che vede in furti in netto calo nel capoluogo valdostano. Due bici sono state rubate al quartiere Cogne, una in corso Ivrea.

Nel cestello di una bici il distratto proprietario aveva lasciato anche un borsello quasi nuovo ma praticamente vuoto; i ladri si sono presi anche quello. Carabinieri e polizia hanno a disposizione le immagini di alcune videocamere di sorveglianza che potrebbero consentire l'individuazione degli autori dei furti.