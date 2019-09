Proseguono interventi Anas per migliorare pavimentazione strade

Martedì 10 settembre Anas riprenderà le attività lungo la statale 26 “della Valle d’Aosta” interessando i territori comunali di Quart, Saint Christophe e Aosta. I lavori consentiranno il ripristino della pavimentazione per uno spessore di circa 10 centimetri in alcuni tratti localizzati e il rifacimento degli strati di tappeto di usura e del binder sottostante nel tratto a 4 corsie della statale che dall’uscita A5 di Aosta Est conduce alla città di Aosta, in entrambe le direzioni.

Per l’esecuzione dei lavori, del valore di circa 600 mila euro, Anas ha previsto la chiusura alternata delle corsie di marcia e di sorpasso con indirizzamento della viabilità sulla corsia libera.

La limitazione sarà in vigore nella fascia oraria diurna 7:00 – 19:00, fino al 9 ottobre, esclusi i giorni festivi. In caso di rallentamenti, in particolare nelle ore di punta, il percorso alternativo consigliato è costituito dalla strada locale che fiancheggia l’Autoporto/Carrefour.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.