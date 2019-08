Aosta: Rattoppate le buche sul marciapiede in via De La Pierre

Dopo la segnalazione di Aostacronaca appena 15 giorni fa e dopo gli urgenti rattoppi all'asfalto stradale, operai del Comune di Aosta hanno risistemato e messo in sicurezza anche il marciapiede in via De La Pierre, dove fino all'altroieri buche sterrate costituivano un potenziale pericolo per le persone anziane e un ostacolo per le carrozzelle.

"I lavori sono in linea con l'iniziativa dell'Amministrazione comunale - spiegano dal Municipio - che ha avviato da tempo lavori di risistemazione dei marciapiedi cittadini".

Si attendono identici interventi nelle vie Lys, Malherbes, Garibaldi solo per segnalarne alcune.