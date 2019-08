Due incidenti stradali ad Aosta, traffico in tilt

L'incidente in via Festaz ad Aosta

Due incidenti stradali che hanno quasi paralizzato la circolazione cittadina si sono verificati contemporaneamente questa mattina ad Aosta, uno in corso Ivrea e l'altro in via Festaz.

In entrambi in casi si è trattato di uno scontro di veicoli: in corso Ivrea sono intervenuti 118, Vigili del fuoco, Polizia Locale e Polizia stradale; ferito lievemente il conducente di un mezzo mentre in via Festaz un Suv condotto da una donna si è scontrato con una Panda alla cui guida era un anziano che, in base ai primi accertamenti della Polizia locale, si sarebbe immesso nella corsia mentre sopraggiungeva l'altra auto.

La donna ha riportato lievi traumi per i quali si è reso necessario il ricovero in Pronto soccorso; solo un forte choc per l'anziano conducente della Panda; il traffico è rimasto bloccato in entrambe in sensi di marcia creando lunghe code di veicoli.