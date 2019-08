Aosta: Buche pericolose sui marciapiedi in via De La Pierre

Il Comune di Aosta rattoppa il martoriato asfalto in via Jean De La Pierre ma, come per altre vie qua e là in città, urgono lavori di ripristino e messa in sicurezza di un tratto del marciapiede proprio antistante gli interventi di riasfaltatura.

Anche in via de la Pierre infatti porzioni di asfalto presentano buche sterrate che costituiscono un potenziale pericolo per le persone anziane e un ostacolo per le carrozzelle.

L'Amministrazione comunale ha avviato da tempo lavori di risistemazione dei marciapiedi cittadini e potrebbe intervenire quanto prima in via Jean de la Pierre per risolvere il problema.