Le crude immagini delle mucche uccise da fulmine nel vallone Menouve (FOTO GALLERIA)

Nei giorni scorsi sono stati registrati alcuni casi di mucche presumibilmente colpite dai fulmini in un alpeggio nel vallone del Menouve, nel comprensorio di Etroubles. Analogo fatto si è ripetuto sul versante svizzero. Alcune mucche colpite dal fulmine erano gravide. Grave danno per l'allevatore. Il Corpo Forestale Valdostano intervenuto per recuperare le bestie morte ha diffuso alcune fotografie.

PER CHI VUOL SAPERNE DI PIU

Il Col di Menouve offre un affascinante escursione in uno degli ambienti più selvaggi della Valle del Gran San Bernardo. Bel panorama sulle vette della Valle Centrale (Emilius, Becca di Nona e Grivola). Itinerario non difficile, ma di elevata lunghezza (17,2 km tra andata e ritorno). L’intero percorso si sviluppa sulla strada poderale che conduce direttamente a Tza Nouva. In più punti è possibile “tagliare” le lunghe curve della sterrata riducendo sia il chilometraggio che il tempo di percorrenza.