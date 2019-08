Presidente società gestione sicurezza al Traforo Monte Bianco indagato per tangenti in appalti

Bufera giudiziaria sui vertici della società Gruppo servizi associati-Gsa, che dal 2006 si è aggiudicata per tre volte consecutive l’appalto per la gestione dei servizi antincendio e soccorso immediato nel Traforo del Monte Bianco, appalto peraltro in scadenza quest'anno.

Il presidente di Gsa, Alessandro Pedone, è indagato dalla procura di Ancona per turbativa d'asta nell'ambito di una maxi inchiesta su un presunto 'giro' di tangenti. Secondo la magistratura marchigiana Pedone e altri 10 indagati, tra cui il Direttore Generale dell’Azienda sanitaria delle Marche, Alessandro Marini“



Tangenti per pilotare appalti: 10 indagati e sequestri „, panificavano a tavolino il modo migliore per pilotare gli appalti pubblici all’interno degli ospedali e delle aziende sanitarie di Ancona e Marche. Lo avrebbero fatto tramite tangenti versate da aziende private che potevano così entrare in affari milionari.

La procura di Ancona ha aperto un’inchiesta per i reati di corruzione, tentato abuso d'ufficio, turbativa della libertà degli incanti e per la tentata turbativa del procedimento di scelta del contraente. Perquisizioni sono state svolte nei giorni scorsi nelle abitazione private e nelle sedi operative e direzionali degli indagati.

Gli stessi servizi antincendio e sicurezza effettuati dalla Gsa al tunnel del Bianco sono erogati per il traforo del Gran Sasso, lungo tutte le gallerie delle autostrade A24 e A25, dell’autostrada Salerno Reggio Calabria e su circa altri cento chilometri di gallerie sul territorio nazionale. In particolare, nel versante italiano del traforo la società gestisce gli 'addetti alle emergenze e primo soccorso in galleria/ambienti confinati'. “



