I 77 anni del Rifugio Torino

Un compleanno di alta quota: festeggia oggi 77 anni il Rifugio Torino, lo storico edificio costruito sul ghiacciaio del Monte Bianco.

L'opera fu realizzata, per volontà del CAI di Torino e della sezione di Aosta, in soli 150 giorni, impiegando circa ottanta operai, ed era costata 70 milioni di Lire. Fino al 2015, edificio non subì sostanziali modifiche, solo in quell’anno fu di una ristrutturazione che però non ne ha modifica ne il fascino ne la sua anima da rifugio di ‘Alta Montagna’. Tutt’oggi il rifugio, rappresenta un punto tappa fondamentale per i tanti alpinisti che vogliono affrontare le scalate al Monte Bianco, e base logistica per i soccorritori.

Spesso anche in piena notte i gestori non hanno mai fatto mancare il loro prezioso contributo come base per le ricerche, di qualche escursionista in difficoltà. Durante i quattro anni della costruzione della Funivia SkyWay, inoltre è stato il luogo i tanti operai hanno trovato conforto tra una fase e l’altra del loro lavoro, che perseguiva anche in condizioni meteo a volte estreme.