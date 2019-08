Aosta: Al via lavori Area megalitica, viabilità modificata

Sono iniziati i lavori di realizzazione del massetto a protezione della copertura dell’area Nord dell’Area megalitica in corsoSaint-Martin de Corléans ad Aosta, eseguiti per conto della Soprintendenza regionale.

Tramite un’ordinanza il sindaco del capoluogo ha istituito le seguenti modifiche temporanee alla circolazione in corso Saint-Martin-de-Corléans, via Mus (nella zona adiacente l’Area megalitica – area Ovest) e via Parigi, in vigore dall’8 agosto al 20 settembre dalle 7 alle 20,30:

- senso unico alternato, regolamentato tramite movieri o a mezzo di impianto semaforico mobile;

- divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada e per tutti i veicoli, a esclusione dei mezzi utilizzati dall’impresa esecutrice dei lavori;

- restringimento della sede stradale, con corsie asimmetriche e limite massimo di velocità a 20 Km/h.