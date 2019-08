Furto all'Oratorio Saint Gilles di Verres, la rabbia degli operatori

Furto all'oratorio 'Frère Gilles' nella parrocchia di Verres, tra la sera di venerdì 2 e la mattina di domenica 4 agosto.

Qualcuno si è introdotto nei locali frequentati dai giovani e ha sottratto soldi, cibo e bevande. “…no, non Sei di Verrès se vieni a rubare in oratorio…”, hanno scritto su Facebook i responsabili della struttura, evidenziando che il bottino è di scarso rilievo ma restano "amarezza e delusione" per un gesto contro la comunità. “Col tuo gesto non stai facendo un danno a noi del direttivo, ai nostri operatori o al parroco… No, stai rubando ai bambini! - prosegue il post - e chissà che in oratorio non ci sei stato pure tu a giocare quando eri bambino”.

Gli operatori dell'oratorio invitano chiunque avesse visto movimenti sospetti tra venerdì e la mattinata di domenica a segnalarli a loro, ai carabinieri, o alla polizia municipale.