Pomeriggio tragico in Valle, muore un pedone, un motociclista in rianimazione

Pomeriggio tragico sulle strade valdostane. Un pensionato di 90 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un auto sulla strada regionale della Valtournenche all’altezza del comune di Antey-Saint-Andrè.

L’automobilista responsabile dell'incidente è stato il primo a dare l'allarme; sul posto oltre al 118 sono giunti i carabinieri della Compagnia di Chatilon/Saint Vincent, incaricati di ricostruire l'accaduto.

Poco prima del tragico incidente di Antey ad Aosta, in via Parigi, un motociclista di 42 anni si è scontrato con un auto. Il centauro, trasportato immediatamente all’ospedale Parini di Aosta, si trova ora ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione, in prognosi riservata.