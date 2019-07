Aosta: Apre in via de Tillier il centro antiviolenza 'Viva Vittoria'

"Un successo per il Comune di Aosta e per quanti credono e danno sostegno a questo importante progetto sociale".

Così l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Aosta commenta l'inaugurazione, avvenuta oggi martedì 30 luglio alle ore 12, del nuovo spazio 'Viva Vittoria', centro antiviolenza in via de Tillier 66 ad Aosta.

Scopo dell'iniziativa, di cui sono partner oltre al Comune di Aosta anche quelli di Sarre, Torgnon, la Regione e la Consigliera di parità, è quello di coinvolgere più donne possibile nella realizzazione di coperte mettendo assieme 'quadrati' fatti a maglia e a uncinetto, per venderle e raccogliere fondi destinati alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Il progetto 'Viva Vittoria' è nato a Brescia ed è arrivato anche ad Aosta sulla spinta di associazioni onlus e delle Amministrazioni coinvolte.

Fino al 15 novembre i lavori - dimensione 50 centimetri per 50 - verranno raccolti nel centro di via De Tillier. Successivamente saranno assemblati per formare delle coperte che insieme diventeranno "un'immensa opera condivisa", ricorda l'assessore Girasole, che sarà esposta in piazza Roncas il 23, 24 e 25 novembre.

Le singole coperte saranno messe in vendita ad un prezzo simbolico e il ricavato verrà destinato al Centro Donne contro la violenza e all'associazione Viola.