Dall'8 settembre in Valle d'Aosta cacciatori in azione

Pur in continuità con quello dello scorso anno, il Calendario presenta alcune novità. In particolare, le classi di prelievo degli ungulati sono state aggiornate e riorganizzate secondo le Linee guida nazionali impartite dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, il Comitato regionale per la gestione venatoria è stato maggiormente responsabilizzato nella compilazione delle graduatorie di merito per l’assegnazione nominativa dei capi di ungulati e nella gestione delle braccate al cinghiale e, infine, è stata introdotta la possibilità di utilizzare strumenti termici per l’osservazione delle specie animali più elusive, come il cinghiale e il cervo, che, aumentando l’osservabilità di queste specie, possono potenzialmente concorrere al conseguimento del piano di abbattimento, contribuendo all’ottimizzazione della gestione del territorio agro-silvo pastorale.

"Questo Calendario venatorio – dichiara l’Assessore Albert Chatrian – è il risultato del coordinamento tra l’Assessorato, il Comitato regionale per la gestione venatoria, la Consulta faunistica regionale e l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, enti che desidero ringraziare per la fattiva collaborazione.

Nella definizione del documento abbiamo sempre dedicato grande considerazione alla tutela delle specie e la conseguente delibera, sottoposta alla Giunta e approvata oggi, rappresenta un punto di equilibrio positivo che viene incontro alle diverse esigenze e aspettative".

IL CALENDARIO VENATORIO