Valgrisenche: L'eliski protagonista del prossimo Consiglio comunale

Dei dieci punti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio comunale di Valgrisenche, fissato per giovedì 25 luglio alle ore 18,30 due riguardano la pratica dell'eliski, attività turistico-sportiva che ha preso fortemente piede nella vallata. Il sindaco, Riccardo Moret, ha annunciato pochi giorni fa che non intende prorogare la concessione dell'eliski alla ditta GMH Elicopter Service.

L’appalto scaduto, per venire incontro alle richieste di ambientalisti e scialpinisti, aveva previsto l'installazione sugli elicotteri di apparecchi Gps per controllarne gli spostamenti ed evitare voli su zone 'protette'. Un controllo assai problematico anche dal punto di vista burocratico, a dire di Moret, che ha in mente un nuovo bando più snello e semplice.

Il gruppo di opposizione 'Vagreisentse' chiede con due interrogazioni lumi sulle dichiarazioni del sindaco nonchè una verifica sulla conformità del servizio di eliski.

Un'altra interrogazione riguarda invece il progetto di ripristino dell'innevamento programmato; in Assemblea sarà poi presentato l'assestamento finanziario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.