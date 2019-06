In pensione Julienne pilastro dell'Uv per tanti anni

Al siège central dell’Union Valdôtaine dirigenti e simpatizzanti hanno festeggiato Julienne che ha conquistato la sudata pensione. Per tanti anni con la collega Lea ha curato quotidianamente per tanti anni il Movimento, le Sezioni, gli iscritti e militanti. Insomma un vero punto di riferimento anche per gli interlocutori politici dell'Uv.

IL MESSAGGIO DI CHI CON JULIENNE HA COLLABORATO

Julienne!

Félicitations pour ta retraite! Ce fut un véritable plaisir de travailler avec toi au cours de ces nombreuses années. La bonne humeur, le travail bien fait, l'entraide, les succès s et les défaillances de notre Union Valdôtaine, voici quelques-unes des nombreuses choses que tu as partagées avec nous au cours de tes nombreuses années parmi nous. Merci pour tout!



Profite de ton temps libre pour t'amuser et évite tout ce qui ressemble au travail!

Il saluto è stato macchaito dalle assenze di alcuni degli attuali dirigenti massimi che dell'opera di Julienne hanno tratto giovamento