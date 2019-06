Corsi gratuiti per formazione operatori manutenzione verde pubblico e privato

Le aziende artigiane, industriali e le cooperative sono obbligate a possedere un attestato di idoneità professionale per poter esercitare l’attività di costruzione, sistemazione manutenzione del verde pubblico e privato (codice Ateco 81.30.00).

L’attestato di idoneità è necessario sia per le persone che intendano avviare sia per proseguire l’attività di manutenzione del verde e si ottiene frequentando un corso di formazione della durata di 180 ore e superando l’esame finale. Le associazioni di categoria CNA, Confartigianato e Confindustria Valle d’Aosta si sono attivate per organizzare il corso attraverso il fondo sociale europeo, affinché sia gratuito per i dipendenti, i soci collaboratori e i titolari di imprese con sede operativa ubicata sul territorio regionale.

Le aziende interessate devono contattare CNA, Confartigianato o Confindustria Valle d’Aosta che si stanno occupando di raccogliere le iscrizioni entro e non oltre il 15 luglio prossimo. I corsi verranno avviati nel periodo autunnale.

Per tutte le informazioni in merito alla normativa, il corso, gli adempimenti e le eventuali esenzioni dal percorso formativo le imprese possono contattare CNA (0165-31587) o Confartigianato (0165-361001) o Confindustria Valle d’Aosta (0165-237413)