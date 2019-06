Ritrovata intesa tra sindacati e Gruppo Allsystem

“Il confronto tra le parti è stato proficuo ricevendo da Allsystem tutto il supporto necessario per affrontare gli eventuali problemi della sicurezza e la disponibilità a monitorare la situazione con ulteriori momenti di confronto a settembre”. Una nota sindacale commenta così gli esiti dell’incontro dal quale è emerso l’azienda ha acquistato “un numero di mezzi per i servizi sufficienti per la filiale di Aosta che attualmente è in sofferenza”.

Altro tema scottante è l’introduzione delle nuove tecnologie che “di fatto riducono i posti di lavoro”. Per ovviare ai costi gestionali e mantenere i livelli occupazionali, nella nota spiega “è stata avviata un’operazione che dovrebbe sfociare nella sinergia tra l'Allsystem e la Mondialpol”.

Il sindaco si dice certo che sul tema della sicurezza, “con l'apporto dei rilievi effettuati dal Rappresentante Mario Wiquel, nei tempi tecnici necessari, si normalizzeranno le condizioni ottimali”.