E' ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Parini, un 18enne rimasto ferito verso le 13,30 di oggi martedì 4 giugno in un incidente stradale a Verrès.

Il giovane era in sella alla sua moto quando, attraversando via XXVI Febbraio, in centro paese, per cause in corso di accertamento si è scontrato con una vettura. Prontamente soccorso dal 118 è stato trasferito al Pronto soccorso dell'ospedale di Aosta dove i medici gli hanno riscontrato un politrauma.