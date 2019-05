Nuovamente superaffollato il carcere di Brissogne

Sono calati i reati ma evidente non gli arresti e le condanne definitive, se è vero che dopo un 'alleggerimento' degli ultimi anni la situazione di sovraffollamento della Casa circondariale di Brissogne torna ad essere critica con 225 detenuti a fronte di una capienza di soli 181 posti.

Il dato è stato fornito oggi dal Garante dei diritti dei detenuti, Enrico Formento Dojot, che è anche difensore civico della Valle d'Aosta.

"Oggi più che mai Brissogne - ha spiegato - riveste il poco invidiabile ruolo di 'polmone', rispetto a criticità di affollamento sussistenti in altri istituti limitrofi". Ma il sovraffollamento non è l'unico problema: Formento segnala anche la "mancanza di un vertice" (direttore e comandante della polizia penitenziaria), l'elevato turn over dei detenuti e un'abbondante presenza di stranieri, in percentuale doppia rispetto alla media nazionale.

Quanto all'attività dell'ufficio del Difensore civico, continuano a crescere i casi di ricorso dei valdostani a questo tipo di 'ente superpartes' chiamato a dirimere questioni tra pubblico e privato.

Nel 2018 sono state 1024 le richieste di intervento, otto in più rispetto al 2017. L'incremento negli ultimi sette anni è stato del 127 per cento. Ad aumentare, ha spiegato Formento Dojot, non sono però solo gli utenti, ma anche gli atteggiamenti di non collaborazione da parte di alcuni enti (pubblici) che non rispondono alle richieste dello stesso Difensore. I problemi per cui i cittadini ricorrono al Difensore civico riguardano il pubblico impiego, i tributi, i servizi sociali, l'edilizia e l'urbanistica. Le istituzioni coinvolte sono, tra gli altri, gli enti locali (275 casi), la Regione (156) e l'Usl (114).