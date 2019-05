A Verrès una giornata di approfondimento dedicata ai Pedibus Il Gruppo Pedibus e l’Associazione culturale” Verrès per tutti” in collaborazione con l’Assessorato alla Sanità, salute e politiche sociale, l’Amministrazione comunale di Verrès e l’Istituzione scolastica Ottavio Jacquemet organizzano una giornata di approfondimento dedicata ai servizi di accompagnamento a piedi denominata: Il Pedibus - Uno strumento di comunità tra gioco e impegno.

L’evento che si svolgerà sabato 25 maggio a Verrès si articolerà in due momenti: dalle 9.30 presso il salone Bonomi si terrà un seminario in cui il tema dei Pedibus verrà affrontato sotto gli aspetti sociale, civile, sanitario e della sicurezza; l’ultima parte della mattina sarà dedicata allo scambio di esperienze tra i Pedibus che sono attivi nella nostra Regione e in alcuni paesi del vicino Canavese; dalle 15 all’Espace Loisir si svolgerà uno spettacolo educativo-didattico dedicato a tutti i bambini delle scuole sulla sicurezza stradale dal titolo “Quanta fretta, ma dove corri?”, a cura della compagnia Circusbandando.

Il Gruppo Pedibus è nato nel 2015 con la volontà e la necessità di continui spazi di crescita e confronto sia all’interno che con l’esterno. La partecipazione a un bando di auto-organizzazione familiare promosso dall’Assessorato alla Sanità, salute e politiche sociali ha permesso di realizzare concretamente questa giornata che da tempo era fortemente voluta dai membri del Gruppo. L’obiettivo di questa giornata è di diffondere la conoscenza e la cultura dei Pedibus presso l’intera comunità partendo dalle famiglie, passando per le istituzioni per arrivare al singolo cittadino.

Il Gruppo sostiene che una maggiore conoscenza e consapevolezza delle ricadute positive che questo servizio può generare porterà altre comunità ad attivare il servizio.

“Il Pedibus infatti è un servizio di comunità per la comunità e quindi siamo convinti - afferma Enrica Perico referente del Gruppo Pedibus - che questo funziona solo, e fino a quando, la stessa comunità crede in esso investendo il proprio tempo a favore dei bambini, che sono il nostro futuro. Bambini che apprendono, in un contesto informale, a vivere in comunità, in salute, rispettando e conoscendo il proprio paese e le regole per viverci serenamente”.

“Il Pedibus Verrès si basa totalmente sul volontariato e grazie a questo riesce a fornire gratuitamente un importante servizio alle famiglie dei bambini che frequentano la scuola primaria. Sono 51 i bambini iscritti quest’anno e oltre 30 i volontari che si alternano per accompagnarli quotidianamente a scuola e poi a casa. E’ un grande impegno, ma che ci dà molte soddisfazioni! Ci auguriamo che i Pedibus diventino una buona prassi per tante altre comunità – conclude Enrica Perico - e noi con questa giornata vogliamo dare il nostro contributo per diffonderla”.

Nella prima parte della mattinata sono previsti i seguenti interventi:

Chemins partagés Pedibus Verrès a cura di Enrica Perico referente Pedibus Verrès

L’attivazione di comunità per promuovere corretti stili di vita - a cura del Sindaco di Verrès Alessandro Giovenzi

La scuola: un’alleata nell’educazione alla salute a cura della vice Dirigente responsabile Educazione alla cittadinanza e alla salute I.s. O. Jacquemet Verrès Donatella Borney

La salute incomincia dal Pedibus a cura della Nutrizionista Anna Maria Covarino

L’importanza di andare a scuola a piedi - a cura della Fisioterapista Alice Borettaz

La sicurezza e il senso civico viaggiano in Pedibus a cura Polizia locale Alessandra Zucco

Il valore del volontariato e della socializzazione a cura dell’Assistente sociale Hélène Brunet.

Nella seconda parte presenteranno le loro esperienze i Pedibus di: Fénis, Saint-Christophe e Donnas e di alcuni comuni del Canavese.