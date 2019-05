Capriolo in autostrada messo in salvo dalla polizia stradale

Lievemente ferito e terrorizzato, correva su e giù lungo il ciglio stradale, mettendo a rischio la propria incolumità e quella degli automobilisti. Sono stati gli agenti di una pattuglia della polizia stradale di Torino, ieri pomeriggio verso le 16,30, a salvare un capriolo finito chissà come lungo la carreggiata nord dell'autostrada A5 Torino-Aosta, poco prima dello svincolo di Scarmagno in direzione Aosta.

A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio preoccupati per aver visto l'animale che più volte ha rischiato di finire in mezzo alla carreggiata.

Gli agenti, insieme ai tecnici di Ativa, la società che gestisce quel tratto di autostrada, sono riusciti a bloccare il capriolo portandolo fuori dallo spazio autostradale in un'area protetta e impedendogli la fuga. Sul posto è poi giunto un veterinario della Asl piemontese che ha valutato di lieve entità le ferite dell'animale, che è stato poi liberato nei boschi, evidentemente stremato per la disavventura, ma salvo.