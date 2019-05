Topi d'appartamento in azione nei giorni di Pasqua

Puntuali anche a Pasqua i 'topi di appartamento che nei giorni scorsi hanno forzato porte e finestre ad Aosta e nei comuni limitrofi della Plaine. Anche stavolta come nel 'raid' di febbraio, bottino complessivo tutto sommato scarso (circa 1.500 euro in totale) ma danni per migliaia di euro. I topi d'appartamento sono entrati in azione tra nel fine settimana pasquale; almeno quattri tra scassi e tentativi di furto nel capoluogo, a Quart, Saint-Christophe e Sarre.

Sugli episodi di questi giorni indagano polizia e carabinieri, che per l'ennesima volta esortano i residenti a segnalare al 112 qualunque persona o 'movimento' sospetto nei pressi delle loro abitazioni.