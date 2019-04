'Ndrangheta in Valle, primo accesso Commissioni antimafia nei Comuni di Aosta e St-Pierre

Tutte le delibere proposte dagli ex assessori comunali Monica Carcea (St-Pierre) e Marco Sorbara (Aosta), nonchè gli interventi e le iniziative consiliari del consigliere municipale di Aosta Nicola Prettico. Sono le prime richieste presentate ai segretari comunali di Saint-Pierre e Aosta dalle due rispettive Commissioni antimafia insediatesi ieri in Valle d'Aosta per svolgere l'inchiesta ispettiva prefettizia necessaria per accertare eventuali corresponsabilità delle due amministrazioni locali nell'ambito dell'inchiesta Geenna della Dda di Torino e dei carabinieri di Aosta su una presunta 'ndrina valdostana, che il 23 gennaio scorso diede vita all'operazione 'Geenna' con 16 arresti tra i quali quelli di Carcea, Sorbara e Prettico.

"Massima collaborazione e piena fiducia nell'operato della Commissione prefettizia antimafia" sono espresse dal sindaco di Aosta, Fulvio Centoz, che si dice sereno circa gli esiti dei commissari perchè "al di là di sue responsabilità penali o meno che non sta certo a me valutare e giudicare - sottolinea Centoz - quando Sorbara ha affermato in sede di interrogatorio di fronte al pm che ogni sua proposta e ogni atto portato da lui in Giunta necessitava della nostra piena condivisione, ha detto una sacrosanta verità. Se è vero che, a quanto mi risulta, mai l'ex assessore si è presentato alle riunioni chiedendo apertamente 'aiuto' o sostegno per qualche suo amico o gruppo di persone, è anche vero che la mia Giunta ha sempre valutato collegialmente e in piena sintonia i diversi atti, approvati solo previa condivisione sull'interesse pubblico. Prova ne è certamente il Bando anziani, sul quale invece com'è noto vi furono ampia discussione e più di una perplessità in quanto la proposta di Sorbara non fu condivisa dalla Giunta".

Per il Comune di Aosta, la commissione è composta da viceprefetto Paolo Accardi della Prefettura di Torino, il maggiore Maurizio Hoffmann del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Torino e il funzionario amministrativo Francesco Gianfreda della Prefettura di Torino; per Saint-Pierre operano il viceprefetto Brunella Favia della Prefettura di Torino, il tenente colonnello Giuseppe Fugacci del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino e il funzionario Guglielmo Palma della Prefettura di Torino.

L'inchiesta Geenna contro la 'ndrangheta in Valle portò lo scorso 23 gennaio a 16 arresti, tra cui quelli di Marco Sorbara (Uv), consigliere regionale ora sospeso ed ex assessore del Comune di Aosta, Nicola Prettico (Uv), consigliere comunale sospeso ad Aosta e Monica Carcea, che era assessore a Saint-Pierre.



Le Commissioni devono verificare con accesso diretto agli atti e altre modalità ispettive la sussistenza di infiltrazioni o condizionamenti di tipo mafioso, così come sono emersi dall'inchiesta Geenna.

Le Commissioni entro tre mesi dall'insediamento dovranno redigere una relazione che sarà poi trasmessa al ministero degli Interni che a sua volta potrà proporre al Presidente della Repubblica l'eventuale scioglimento delle due amministrazioni e la nomina dei commissari che, per un periodo massimo di due anni, dovranno reggere le sorti amministrative.