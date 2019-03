Antitrust multa Dazn, Consumatori: “Rimborsi e un mese di visione gratis in più”

Rimborsi a tutti gli abbonati che non hanno potuto seguire le partite di calcio. Un mese gratuito di visione per la fase finale del campionato. E una compensazione con un mese in più di visione gratuita per tutti quelli che hanno passato il primo mese a cercare di vedere le partite sul nuovo servizio. Queste le richieste che arrivano dalle associazioni dei consumatori dopo la sanzione dell’Antitrust a Dazn. L’Autorità garante della concorrenza ha infatti multato Dazn per pubblicità e informazioni ingannevoli sul pacchetto calcio 2018/2019.

Nell’attività promozionale dell’offerta in streaming, Dazn enfatizzava la possibilità di fruizione del servizio “quando vuoi, dove vuoi”, senza fare alcun riferimento alle limitazioni tecniche che avrebbero potuto, invece, renderla complicata o addirittura impedirla, come hanno dimostrato le difficoltà incontrate in concreto dai consumatori all’inizio della stagione. Mentre la registrazione al sito, col mese di prova gratuito offerto al consumatore, con la creazione dell’account determinava di fatto la conclusione del contratto del servizio Dazn. In assenza di disdetta, questo avrebbe comportato l’inizio dell’addebito mensile.

Riteniamo come Federconsumatori, che Dazn “debba affrontare la questione di una equa compensazione a cui gli abbonati hanno diritto per i disservizi subìti. In seguito all’emissione delle sanzioni, che confermano quanto rilevato anche dalle nostre segnalazioni all’Autorità, riteniamo necessario, che la validità degli abbonamenti sottoscritti dagli utenti venga prorogata per un tempo congruo a titolo di giusto riconoscimento dell’inadeguato servizio e del danno sopportato”.