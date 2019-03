Inziati incontri Una cittadinanza per la famiglia

Martedì 19 marzo si è tenuto il primo incontro presso il Centro delle Famiglie del percorso intitolato“Una cittadinanza per la famiglia” organizzato da Davide Lazzeri, dottore in Scienze politiche erelazioni internazionali, e realizzatore ed esecutore del progetto verso una cittadinanza del mondo presso alcuni istituti scolastici di Aosta.

Il progetto si svilupperà per 10 incontri e avrà come obiettivo quello di evidenziare come la struttura famiglia sia all’origine della costruzione dello Stato come noi lo intendiamo e di riconoscere nel nucleo famigliare la base necessaria per la formazione di un’identità non solo personale ma soprattutto comunitaria. Davide coinvolgerà, attraverso attività ludiche ed artistiche, coloro che avranno la volontà di riflettere, giocare e discutere sulla famiglia apartire dal diritto.

È ancora possibile partecipare ai prossimi incontri mandando una mail di iscrizione acentrodellefamiglieaosta@gmail.com.