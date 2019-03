Heure du conte en Bibliothèque présente 'P'tit Loup apprend à jardiner'

L'heure du conte, proposée par Federica, à la section jeunesse de bibliothèque régionale d'Aoste, propose le jeudi 21 mars, à 17h30, la lecture en français de ''P'tit Loup apprend à jardiner'' de Orianne Lallemand et Éléonore Thuillier pour les enfants à partir de 3 ans. À suivre, jeux et activités sur le jardinage et le printemps.



Creuser, semer, ratisser, arroser et surtout patienter il faut apprendre beaucoup de choses pour jardiner. Mais lorsque vient le moment de récolter ce que l'on a semé, quelle fierté! Nombre de places limité. Distribution des billets à partir de 14h. L'inititive est organisée dans le cadre des Journées de la francophonie. Chaque année, à la date du 20 mars, est célébrée la Journée internationale de la Francophonie et les 220 millions de francophones sur les cinq continents fêtent leur langue.(ANSA).