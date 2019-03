Informarsi e intervenire per contrastare il Delirium

"Il Delirium è un cambiamento acuto delle funzioni cognitive e può interessare chiunque, non solo gli anziani. Si tratta spesso di uno stato transitorio, che può durare alcuni giorni. Può essere generato da una malattia acuta ma anche da traumi, interventi chirurgici, farmaci". Il dottor Paolo Bonino, direttore della struttura complessa di Geriatria riassume cosi la patologia alla quale è decidata una Giornata di sensibilizzazione.

La struttura complessa di Geriatria, in collaborazione con la Società Italiana di Geriatria e Gerontologia (SIGG), in occasione della Giornata mondiale del Delirium distribuisce materiale informativo nelle sedi ospedaliere. Saranno a disposizione del pubblico, in ospedale e nelle sedi ambulatoriali, dépliant informativi su questa sintomatologia, conosciuta in precedenza come “stato confusionale acuto”.

"È importante - spiega ancora Bonino (nella foto) - identificare precocemente questa sintomatologia ed intervenire rapidamente, soprattutto sulle persone anziane. A differenza della demenza, che non è reversibile, il delirium presenta buone possibilità di recupero, se riconosciuto e trattato in tempo”.

