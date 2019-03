'Ndrangheta, dopo San Giorgio Morgeto l'inchiesta Geenna si abbatte sui Comuni di Aosta e St-Pierre

Com'è accaduto al Comune di San Giorgio Morgeto il 20 febbraio scorso, i magistrati antimafia arrivano anche in Valle d'Aosta. Una Commissione della Dda di Torino sarà nel capoluogo regionale martedì: in luogo e ora non noti il Coordinatore della Direzione distrettuale Anna Maria Loreto incontrerà il Prefetto, Antonio Fosson, dopodichè i Commissari si recheranno all'Hotel de Ville di Aosta e successivamente al Comune di St-Pierre per verificare con accesso diretto agli atti e altre modalità ispettive la sussistenza di infiltrazioni o condizionamenti di tipo mafioso, così come sono emersi dall'inchiesta Geenna della Direzione distrettuale e dei carabinieri di Aosta.

In base alle risultanze dell'ispezione Fosson potrebbe dover comporre una commissione d'indagine, supportata dai carabinieri. La Commissione entro tre mesi dall'insediamento dovrà redigere una relazione che sarà poi trasmessa al ministero degli Interni a cui compete l'eventuale scioglimento delle due amministrazioni e la nomina dei commissari che, per un periodo massimo di due anni, reggeranno le sorti amministrative.

Il 23 gennaio scorso nell'ambito dell'operazione Geenna furono arrestate 16 persone di cui undici in Valle, poi manette anche a San Luca in Calabria e in Piemonte; in carcere in Valle tre politici: il consigliere regionale Marco Sorbara, eletto nelle fila dell'Uv; il consigliere comunale unionista Nicola Prettico; Monica Carcea, assessore alla Programmazione del Comune di Saint-Pierre; poi il noto avvocato penalista torinese Carlo Maria Romeo e il presunto capo della 'locale' Marco Di Donato; Bruno Nirta e Antonio Raso, considerati 'promotori' del sodalizio criminale, alcuni dei quali ordinari di San Giorgio Morgeto dove pochi giorni fa il prefetto di Reggio Calabria, Michele di Bari, su delega del ministro dell’Interno, ha disposto un accesso ispettivo antimafia nel Comune.

La Commissione di magistrati sarà guidata dal Coordinatore della Dda, Anna Maria Loreto; potrebbero salire in Valle i colleghi della Dda Monica Abbatecola, Enrico Cappelli, Paolo Locci, Monica Arnaldi Di Balme, Paola Stupino.