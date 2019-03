Pontey: Nel bilancio priorità investimenti rete acquedotto e illuminazione pubblica

Pareggia sulla cifra di euro 1.727.708, di cui 273.008 destinati a spese di investimento, il bilancio di previsione 2019, approvato dalla maggioranza e con l’astensione della minoranza, esaminato martedì 26 febbraio dal Consiglio comunale di Pontey. Rimangono invariate le aliquote Imu, così come le tariffe del Servizio idrico integrato, della mensa scolastica e della ludoteca, mentre diminuisce la Tari.

"La Tari - spiega il Sindaco, Rudy Tillier (nella foto) - scende perché è aumentata la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti e perché il costo della micromunità per anziani, gestita per legge a livello di Unité, verrà ripartito su tutte le utenze degli undici Comuni dell’Unité Mont-Cervin e non più solamente sulle bollette dei pontésans”.

Confermati tutti i servizi in essere gestiti a livello di Unité des Communes Mont-Cervin, oltre che la ludoteca “I piccoli Tsandzons”, il pacchetto anti crisi, i sostegni alle associazioni di volontariato nonché le escursioni estive a Valmeriana alla scoperta del “Tour delle macine-Santuario astronomico delle ruote cosmiche” e delle sue grotte.

Previsti altresì fondi per la manutenzione della sentieristica e per gli interventi di salvaguardia del territorio nell’ambito di quanto previsto dal piano di protezione civile. Tra gli investimenti previsti 30.000 euro per il completamento dell’impianto di illuminazione pubblica nella parte est del territorio.

Al riguardo il sindaco sottolinea: "Andremo a posizionare i pali, sempre dotati di lampade a led in modo tale da diminuire i costi per tale servizio, nella zona compresa tra il ponte sul torrente Molinaz e la frazione Lezin, nonché sottostante la frazione Torin”.

20.000 euro vengono destinati alle scuole per la sostituzione di due caldaie, le manutenzioni della facciata esterna e del servoscala della scuola primaria. 6.000 euro sono stanziati a favore del Consorzio di miglioramento fondiario per gli interventi di manutenzione straordinaria dei rû e delle vasche e per migliorare il servizio di fornitura di acqua a scopo irriguo.

La spesa più significativa, 75.000 euro, così come già previsto nel bilancio dello scorso anno, è destinata al rifacimento della rete acquedottistica. Al riguardo, spiega il Sindaco, “continueremo a suddividere l’investimento a lotti in quanto non si hanno le risorse necessarie per tutta l’opera, che infatti costa diversi milioni di euro. Non escludiamo di destinare nel corso dell’anno ulteriori risorse. Abbiamo deciso di iniziare dalla parte più alta del paese ed uno dei primi interventi già pianificati, prevede l’inizio dei lavori nel mese di marzo. Saranno interessate le frazioni di Tsésanouva e Banchet, ed in particolare il tratto parallelo al torrente Acqua Nera".

Approfittando dello scavo, d’intesa con il locale Consorzio di miglioramento fondiario, sarà posata una tubazione a scopo irriguo che sarà poi gestita e mantenuta dallo stesso Consorzio. Il sindaco sottoliena ancora: "Avremmo voluto destinare per l’acquedotto anche i 40.000 euro previsti per i Comuni italiani dalla legge finanziaria dello Stato, ma non abbiamo potuto farlo in quanto gli investimenti sono finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade ed edifici pubblici. Abbiamo così optato per il rifacimento del marciapiede posto tra Place Verthuy e le scuole, perché trattasi di un tratto ammalorato: i lavori dovranno tassativamente iniziare entro il 15 maggio, condizione fondamentale al fine dell’ottenimento del contributo statale".

Per Rudy Tillier "Ben vengano questi finanziamenti da parte dello Stato ai Comuni, ma forse sarebbe stato meglio toglierci almeno una parte dell’extragettito Imu, che invece anche per il 2019 continueremo a versare nelle casse dello Stato, ovvero 138.000 euro”.