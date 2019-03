Controlli sicurezza nei locali da ballo, sanzionate nove discoteche su 10

Tante sanzioni e alcune piuttosto pesanti, controlli capillari e 'tolleranza zero' verso i trasgressori recidivi. Sono gli esiti di una serie di controlli sulla sicurezza svolti dalla polizia in dieci locali da ballo della Valle d'Aosta tra dicembre e i giorni scorsi. Le sanzioni elevate ammontano a 54 mila euro; scattati su input del questore anche a seguito della tragedia avvenuta a Corinaldo, i controlli hanno coinvolto la polizia amministrativa (che ha elevato sanzioni per 10 mila euro), i Vigili del fuoco (17 mila) e il Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell'Usl (27 mila).

I dati non sono particolarmente confortanti. "Su dieci locali, nove sono stati sanzionati. L'unico indenne, a Sarre, aveva già dismesso l'attività di locale da ballo", ha detto in conferenza stampa il vicequestore Francesco Menchiari (nella foto).

Le verifiche hanno riguardato esercizi da Ayas a Courmayeur, passando per Gressan, Charvensod, Quart. Le contestazioni vanno dagli estintori non revisionati alle uscite di sicurezza bloccate, dagli impianti elettrici non a norma alla somministrazione di alcol a minori. "Lasciando la situazione così, cosa sarebbe potuto accadere in caso di emergenza?", ha aggiunto Menchiari.

"A Cervinia il gestore di un locale è recidivo. L'anno scorso aveva buttafuori con precedenti penali, quest'anno senza formazione. Mancava inoltre l'alcoltest e, in un esercizio di Valtournenche, la tabella dei giochi proibiti. Abbiamo anche rilevato illecita somministrazione di alcol a minorenni" ha spiegato il vicequestore, commentando i risultati dell'operazione 'High fidelity'. "Dopo due mesi di attività - ha aggiunto - sono state ripristinate le condizioni di sicurezza che prima non c'erano". "

A Quart non era stata presentata una Scia e in un locale di Charvensod - ha spiegato il comandante del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, Salvatore Coriale - gli estintori erano scaduti, il dj abusivo e la porta di emergenza occultata da un tendone e con le sedie davanti. Un altro a Valtournenche è stato chiuso perché non aveva la licenza. A Courmayeur un locale aveva estintori non in efficienza, la Scia non rinnovata e problemi con i filtri antincendio, un altro le luci di emergenza non a norma. In un esercizio a Gressan mancava la Scia e, come in un altro locale di Ayas, dove abbiamo trovato anche estintori non revisionati, c'erano problemi alle porte di emergenza".



Agostino Roffin, dirigente dell'Usl, ha detto che "in cinque casi mancava la valutazione del rischio rumore e in uno era proprio assente il documento di gestione dei rischi. Sempre in cinque casi la formazione dei lavoratori non era adeguata. Abbiamo inoltre trovato un impianto elettrico non a norma e uno non sottoposto a verifiche periodiche. Una sola sanzione è stata amministrativa, le altre penali".