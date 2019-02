Incendio Antey, ore disperate per la 21enne Mihaela Cheli

Il suo corpo sta lottando per non mollare e i medici della Rianimazione all'ospedale Parini contano sulla forte fibra di una ragazza di 21 anni piena di energia e di voglia di vivere.

Mihaela Cheli, 21 anni, barista di Cavi di Lavagna, in Liguria, alle 5,15 di questa mattina era in camera da letto con il fidanzato Matteo Tugnoli, 24 anni, di Chiavari, quando con lui si è accorta delle fiamme divampate nel soggiorno dell'alloggio che li ospitava ad Antey-St-André, nella Valtournenche.

La casa è della zia di Leonardo Bertucci, di 22 anni, residente a Cicagna nel genovese e anche lui nell'alloggio; i tre ragazzi erano saliti in Valle per trascorrervi il fine settimana. In base alla prima ricostruzione dei fatti Mihaela e Matteo, terrorizzati, per sfuggire al rogo si sono calati dalla finestra al terzo piano della palazzina che si trova vicino al bivio per La Magdeleine: lei è caduta a terra da circa 10 metri di altezza, urtando violentemente la testa sul selciato, mentre lui è riuscito a rallentare il volo su un balcone riportando traumi non gravi: medicato, è stato dimesso dall'ospedale Parini di Aosta nel tardo pomeriggio.

Bertucci ha invece attraversato il muro di fiamme nella mansarda ed è sceso dalle scale, riportando un'intossicazione da fumo; è stato trasferito nel centro specializzato di Fara novarese e posto in camera iperbarica; le sue condizioni sono stabili.

Tecnici dei Vigili del fuoco sono al lavoro per stabilire le cause del rogo.