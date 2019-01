Aosta: Sara Favre ‘serve maggiore sensibilità contro corruzione e illegalità’

“I fenomeni di corruzione e illegalità devono essere contrastate con forza ed efficacia. Per queste serve una sempre maggiore sensibilità e consapevolezza delle loro diverse implicazioni”. Lo ha ribadito Sara Favre, Presidente del Consiglio comunale di Aosta, commentando la pubblicazione dell’avviso per le candidature all’Osservatorio della legalità del Comune di Aosta.

“La pubblicazione dell’avviso - aggiunge la signora Favre - rappresenta un segnale concreto di attenzione da parte di tutto il Consiglio”. E a nome di tutto il Consiglio, come Presidente dell’Osservatorio Sara Favre esprime “grande soddisfazione per il fatto che, proprio in concomitanza della Settimana della Legalità e della Prevenzione, l’Amministrazione comunale abbia pubblicato l’avviso per la nomina dei componenti del nuovo organismo permanente”.

L’Osservatorio è stato istituito “come strumento utile per lo studio e la promozione di attività che siano finalizzate alla prevenzione e al contrasto di fenomeni di corruzione e illegalità”.