Coppia di anziani ferita in incidente stradale

Un pensionato di 90 anni e la moglie 80enne, residenti in Valle, sono rimasti feriti in un incidente stradale, avvenuto verso le 13 di oggi, mercoledì 9 gennaio, sulla statale 26 in località Villefranche di Quart.

Per cause in corso di accertamento l'anziano ha perso il controllo della sua vettura impattando contro la struttura di una rotonda.

Estratta dall'abitacolo dagli uomini del gruppo taglio dei Vigili del fuoco, la coppia è stata soccorsa dal 118 e trasferita al Pronto soccorso dell'ospedale 'Parini' di Aosta.