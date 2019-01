Verres: Attività fisica Pilates per recuperare la forma

A partire dal 15 gennaio 2019, presso il Salone "Barme Solan" saranno organizzati dei corsi di Pilates - Matwork Base.

Il pilates è ottimo per gli sportivi di alto livello ma anche per i sedentari desiderosi di ritrovare la forma. E’ un metodo che rispetta le capacità fisiche di ognuno e non richiede sforzi violenti. E’ consigliato anche a chi ha subito un trauma sportivo e alle donne incinte, tranne nell’ultimo mese di gravidanza, ma è anche ottimo per chi vuole tornare in forma dopo il parto, indicato 2 mesi dopo il parto