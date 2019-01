Cosa ci riserverà il 2019 e gli anni a seguire?

“Da un luogo di carestia

verrà il sollievo

L’occhio del mare, come un cane avaro

A chi darà olio e l’altro grano”.

Le quartine di Nostradamus annunciano che alcuni stati europei dovranno affrontare imponenti inondazioni durante l’anno e l’estremismo religioso porterà altre migrazioni di massa dal medio-oriente e intensificherà il caos negli stati europei e statunitensi. Anche gli attentati di matrice terroristica aumenteranno.

Due potenze potrebbero innescare la terza Guerra Mondiale che durerà 27 anni dopo la morte dell’ultimo Papa (il successore di Papa Benedetto XVI) che verrà assassinato dall’anticristo e un terremoto catastrofico definito il ”grande terremoto” colpirà la zona tra California (USA) e Vancouver (Canada).





Mentre la settima predizione di Nostradamus dice che l’essere umano sarà capace di comunicare con gli animali : “I maiali diventeranno fratelli per l’uomo”.

Baba Vanga alias Vangelina Pandeva Gushterova, conosciuta come la veggente più famosa di tutti i tempi e soprannominata il Nostradamus dei Balcani annuncia che … Le azioni di un grande paese influenzeranno il mondo intero…. e ancora….una guerra atomica in Europa che la lascerà disabitata per il 2025 e la conquista del “vecchio continente” da parte dello Stato islamico nel 2020.

Le sue previsioni sono sempre state sorprendenti per la loro precisione.

Insomma catastrofi e brutti presagi…che avesse ragione Platone quando asseriva che: solo i morti hanno visto la fine della guerra?

Non dobbiamo farci soggiogare da previsioni nefaste o da interpretazioni a volte fuorvianti, il fatto è che il futuro è avvolto nel silenzio e anche se ci urla addosso, non riusciamo a sentirlo ma il futuro entra in noi, per trasformarsi in noi, molto prima di essere accaduto….





a cura di ….. Maurizio Platone

