Raid dei ladri ad Aosta a Natale e a Santo Stefano

Le vittime sono almeno quattro e tutte anziane, il che farebbe pensare a un ladro, o una banda di scassinatori, specializzati nei 'colpi' alle abitazioni degli ultraottantenni. Fatto sta che tra lunedì, vigilia di Natale e ieri mercoledì 26 dicembre, quattro furti sono stati portati a termine ad Aosta.

In un caso, martedì 25 dicembre, a una pensionata di 80 anni che abita in via Plan des Rives sono stati sottratti denaro e ori di famiglia per un valore di circa mille euro; a una copia di ottuagenari residenti in collina i ladri hanno rubato i portafogli e oggetti facili da trasportare per un valore di diverse centinaia di euro; magro il bottino in altri due casi ma danni a porte e serramenti. Su questi e altri episodi segnalati alle Forze dell'ordine in questi giorni indagano polizia e carabinieri del capoluogo regionale.