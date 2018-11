SETTIMANA DEL PIANETA TERRA: Gli appuntamenti in Valle

Esplorare le miniere di rame di Servette a Saint-Marcel, osservare il Sole in un Laboratorio Eliofisico, scoprire con la lente di ingrandimento le rocce che affiorano sulla rupe di Chamousira a Brusson, Sono questi alcuni dei Geoeventi in programma in Valle D'Aosta dal 14 al 21 ottobre per la Settimana del Pianeta Terra, il Festival delle Geoscienze che, per la sesta edizione, accenderà i riflettori sul patrimonio naturale e geologico del nostro paese con centinaia di iniziative in tutto lo Stivale. Sette giorni di manifestazioni sparse in tutta Italia dedicate alla divulgazione scientifica per diffondere la cultura del rispetto dell’ambiente e della cura del territorio, ma anche per spiegare il ruolo strategico delle geoscienze nella prevenzione dei rischi naturali e nella salvaguardia dell’ambiente, raccontando l’appassionante mondo della ricerca scientifica.

Realizzata con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare, dell’Ispra, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e del Consiglio Nazionale dei Geologi, per l'edizione 2018 - Anno europeo del patrimonio culturale - la Settimana della Terra sarà dedicata a “natura e paesaggio” come parte integrante del patrimonio culturale. Testimonial dell'iniziativa anche quest'anno sarà l'attore Cesare Bocci, il mitico "Mimì" di Montalbano, che in pochi conoscono in qualità di geologo.

La Settimana del Pianeta Terra si aprirà in Valle D'Aosta domenica 14 ottobre a Brusson (Ao) con un'escursione geologica alla scoperta delle rocce che affiorano sulla rupe di Chamousira, nel corso della quale sarà possibile osservarle con la lente di ingrandimento ed effettuare su di esse esperimenti pratici. I partecipanti all'evento “M'illumino di miniera” saranno accompagnati da un geologo esperto che analizzerà con i partecipanti gli affioramenti rocciosi e le forme del paesaggio geologico.

Il programma valdostano continuerà con "Osservare il cielo per capire la Terra. Dal cosmo gli elementi per la vita”, che si terrà all'Osservatorio Astronomico a Nus (Ao). Quest'ultimo infatti propone due speciali appuntamenti a tema nelle giornate di venerdì 20 e sabato 21 ottobre: nel pomeriggio la visita guidata diurna con l’osservazione del Sole in Laboratorio Eliofisico, mentre in serata quella notturna con l’osservazione della volta celeste a occhio nudo e i telescopi della Terrazza Didattica. L'iscrizione è obbligatoria e da effettuare entro il 20/10/2018.

Domenica 21 ottobre si potrà invece assistere ad un’inedita unione fra una guida mineraria e un esperto di cristalloterapia con “Miniere di Saint-Marcel: rocce e cristalli si raccontano. Dall'attività estrattiva alla cristalloterapia”, presso il sito minerario di Servette, a Saint-Marcel (Ao). La visita guidata condurrà alla scoperta delle miniere di rame e delle gallerie di estrazione di Saint Marcel, attraverso una chiave di lettura originale e ricca di fascino: la cristalloterapia. L'iscrizione è obbligatoria e da effettuarsi entro il 20/10/2018.





Fabio Marguerettaz dell'Associazione Percorsi, gestore del sito minerario racconta: "L'evento in programma per l'edizione 2018 alle Miniere di Saint-Marcel (Valle d'Aosta) vuole far conoscere il sito minerario - la cui storia estrattiva ha avuto inizio in epoca romana ed è passata attraverso varie epoche fino all'epoca moderna - attraverso una visita guidata dalla chiave di lettura particolare che unisce passato, presente e futuro, la cristalloterapia. E' ormai il terzo anno che le miniere di Saint-Marcel aderiscono a questa bella iniziativa che trova sempre un buon seguito. E' una occasione per dare visibilità e valorizzare luoghi ricchi di storia che testimoniano il duro lavoro del minatore, anche in ambito montano."





Di seguito, il dettaglio dei Geoeventi in Valle D'Aosta:

Domenica, 14/10/2018 - Ore 10.00 – Escursione guidata

Brusson (AO)

Iscrizione obbligatoria entro il 12/10/2018, gratuita





Venerdì, 19/10/2018 e sabato 20/10/2018- Ore 10.00 – Escursione guidata

Nus (AO)

Iscrizione obbligatoria entro il 12/10/2018, gratuita





Domenica, 21/10/2018 - Ore 10.00 – Escursione guidata

Saint-Marcel (AO)

Iscrizione obbligatoria entro il 12/10/2018, gratuita