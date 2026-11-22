C'erano tempi in cui la Festa degli Alberi non era soltanto una ricorrenza da ricordare sul calendario, ma un appuntamento capace di coinvolgere bambini, insegnanti, istituzioni e comunità. Le scuole partecipavano alla piantumazione, si parlava dell'importanza degli alberi, del loro ruolo nella vita quotidiana e della necessità di rispettare la natura. Era un modo semplice, ma significativo, per trasmettere alle nuove generazioni il valore del patrimonio naturale e la consapevolezza che l'ambiente non è qualcosa di distante, bensì una ricchezza da custodire ogni giorno.

Oggi di quella tradizione sembra essersi persa traccia. La Festa degli Alberi, con il suo significato educativo e civile, appare relegata a un ricordo, mentre proprio in un momento in cui si parla sempre più di cambiamenti climatici, riscaldamento delle città, consumo del suolo e qualità della vita urbana, iniziative di questo genere dovrebbero trovare nuovo spazio e vigore.

Non è una riflessione fuori dal tempo, né una semplice operazione nostalgica. Dal 20 al 22 novembre, con oltre 150 iniziative in tutta Italia, torna infatti la campagna dedicata alla messa a dimora di nuovi alberi nelle città. Un'occasione che riporta al centro il valore del verde urbano e che si accompagna a un quadro tutt'altro che rassicurante sullo stato delle politiche ambientali dei Comuni. Il punto sul verde urbano di Ecosistema Urbano evidenzia come, a 13 anni dall'approvazione della legge 10/2013, permangano ritardi significativi: oltre 6 Comuni su 10, pari al 63%, non hanno ancora adottato il Piano del Verde Urbano, mentre più del 40% non pubblica il Bilancio Arboreo, nonostante si tratti di uno strumento previsto dalla normativa.

Numeri che dovrebbero indurre anche le amministrazioni locali a interrogarsi, perché il verde non può essere relegato a una voce marginale dell'attività comunale o evocato soltanto in occasione di campagne di sensibilizzazione. Gli alberi rappresentano una componente fondamentale dell'equilibrio cittadino: aiutano a mitigare le temperature, contribuiscono alla qualità dell'aria, favoriscono la biodiversità e rendono gli spazi pubblici più accoglienti. Per questo la loro cura dovrebbe essere una delle voci qualificanti dell'attività amministrativa, al pari delle infrastrutture, dei servizi e della manutenzione urbana.

Non si tratta soltanto di sensibilità o buona volontà. Esiste anche un preciso obbligo normativo. La legge 14 gennaio 2013, n. 10, dedicata alle norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, ha introdotto disposizioni che riguardano il censimento e la classificazione degli alberi presenti nelle aree urbane pubbliche e il bilancio arboreo. La normativa prevede che, per i Comuni interessati, il sindaco renda noto, due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il bilancio arboreo, mettendo a confronto il numero degli alberi presenti all'inizio e alla fine del mandato e dando conto anche della consistenza e dello stato di manutenzione delle aree verdi di competenza.

In sostanza, il bilancio arboreo è una fotografia, ma anche un rendiconto dell'azione amministrativa. Permette di capire quanti alberi erano presenti all'inizio del mandato, quanti ne sono stati piantati, quanti eventualmente sono stati abbattuti e quale sia lo stato del patrimonio verde pubblico. Non basta, infatti, annunciare nuove piantumazioni o presentare singoli interventi: occorre poter valutare nel tempo il saldo, la qualità delle scelte, la manutenzione e la capacità di preservare quello che già esiste.

Per una città come Aosta, il tema dovrebbe assumere un'importanza particolare. Il capoluogo valdostano, con i suoi spazi pubblici, le piazze, i viali, i giardini e le aree di quartiere, ha bisogno di un patrimonio arboreo curato, programmato e valorizzato. Gli alberi non possono essere considerati soltanto quando occorre intervenire per una potatura, un abbattimento o una nuova sistemazione: dovrebbero essere parte di una visione complessiva della città, capace di guardare alla qualità urbana anche in prospettiva climatica e alle esigenze delle generazioni future.

Ecco perché sarebbe opportuno che il Comune di Aosta pubblicasse già ora un bilancio arboreo aggiornato, senza attendere necessariamente gli adempimenti di fine mandato. Un documento che permetta ai cittadini di conoscere il patrimonio verde, gli interventi effettuati, le nuove piantumazioni, le eventuali perdite, le manutenzioni e gli obiettivi raggiunti. Sarebbe anche un'occasione per fare il punto sull'attività della Giunta guidata da Raffaele Rocco, offrendo una valutazione concreta di quanto realizzato in materia di tutela, sviluppo e manutenzione del verde urbano.

La trasparenza, in questo campo, non è un adempimento da assolvere distrattamente, ma uno strumento di partecipazione e responsabilità. Rendere pubblici i dati significa consentire alla comunità di conoscere, valutare e anche avanzare proposte. Significa trasformare il patrimonio arboreo da elemento spesso dato per scontato in una componente riconosciuta della ricchezza collettiva.

Recuperare lo spirito della Festa degli Alberi potrebbe essere, allora, molto più di una nostalgia per il passato. Potrebbe diventare un'occasione per riportare le scuole, i bambini e i cittadini al centro di un progetto di educazione ambientale, accompagnandolo con una seria rendicontazione amministrativa. La cultura del rispetto della natura si costruisce attraverso gesti, esempi e scelte pubbliche verificabili.

Gli alberi hanno tempi lunghi. Crescono lentamente, attraversano stagioni e amministrazioni, spesso restano a disposizione di chi verrà dopo. Proprio per questo meritano attenzione, cura e una politica capace di guardare oltre il presente. Una città che dimentica gli alberi rischia di dimenticare una parte importante della propria qualità di vita. Aosta potrebbe ripartire da qui: riscoprire una festa che educava al rispetto della natura e, allo stesso tempo, raccontare con numeri e trasparenza quanto è stato fatto davvero per il suo verde.